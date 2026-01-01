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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con TiddlyWiki

TiddlyWiki es una wiki de cÃ³digo abierto Ãºnica que almacena todo como unidades individuales llamadas tiddlers â€” notas, tareas, imÃ¡genes, fragmentos de cÃ³digo y cualquier otra pieza de informaciÃ³n. A diferencia de las herramientas jerÃ¡rquicas para tomar notas, los tiddlers se pueden vincular, etiquetar y transcluir libremente, para que su base de conocimientos crezca orgÃ¡nicamente sin forzar el contenido en carpetas o categorÃ­as.

Alojar TiddlyWiki en un VPS mantiene sus notas y base de conocimientos personal completamente privadas y accesibles desde cualquier navegador. Esta implementaciÃ³n ejecuta TiddlyWiki en modo servidor, proporcionando sincronizaciÃ³n multidispositivo y almacenamiento persistente respaldado por un volumen con nombre â€” para que sus tiddlers nunca se pierdan entre los reinicios del contenedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TiddlyWiki

Estructura de notas no lineal

Los Tiddlers se enlazan y se incrustan libremente entre sÃ­, para que puedas construir un grafo de conocimiento sin verte forzado a carpetas o jerarquÃ­as rÃ­gidas.

Etiquetado y filtrado

Etiqueta cualquier tiddler y usa el potente lenguaje de filtros para crear listas dinÃ¡micas, tablas y vistas que se actualizan automÃ¡ticamente a medida que aÃ±ades contenido.

Wikitexto y macros

El lenguaje de marcado de TiddlyWiki admite transclusiÃ³n, macros y widgets personalizados para que puedas crear plantillas y componentes reutilizables en toda tu wiki.

Modo de servidor persistente

EjecutÃ¡ndose en Node.js, esta implementaciÃ³n guarda cada cambio en el disco inmediatamente, por lo que tus notas son duraderas y accesibles desde cualquier dispositivo con un navegador.

Ecosistema de plugins

Extienda TiddlyWiki con complementos para el renderizado de Markdown, resaltado de sintaxis de cÃ³digo, tableros Kanban, diagramas y muchas otras caracterÃ­sticas de la biblioteca de complementos.

Â¿Por quÃ© ejecutar TiddlyWiki en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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