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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con ThinkDashboard

ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, construido en Go y JavaScript puro, para personas que desean una pÃ¡gina de inicio de navegador rÃ¡pida sin la sobrecarga de los paneles de control de homelab tÃ­picos. Los marcadores se agrupan en categorÃ­as, se organizan en varias pÃ¡ginas y se muestran a travÃ©s de una interfaz limpia, centrada en texto, que carga instantÃ¡neamente en computadoras de escritorio y dispositivos mÃ³viles.

A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, por lo que abrir un destino frecuente es tan rÃ¡pido como presionar una tecla â€” sin ratÃ³n, sin menÃº desplegable de bÃºsqueda, sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene su colecciÃ³n de marcadores completamente en su propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.

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Funciones clave de ThinkDashboard

Atajos del teclado

Asigne una tecla a cualquier marcador y Ã¡bralo instantÃ¡neamente desde el panel de control sin tocar el ratÃ³n.

IU de texto minimalista

Una interfaz limpia basada en texto mantiene el enfoque en tus enlaces en lugar de widgets, paneles del clima o mosaicos de servicios.

Marcadores categorizados

Organice los enlaces en categorÃ­as personalizadas distribuidas en varias pÃ¡ginas del panel de control para una clara separaciÃ³n de contextos.

PersonalizaciÃ³n del tema

Cambia entre temas oscuros y claros o crea variantes de color personalizadas ilimitadas directamente desde la pÃ¡gina de configuraciÃ³n.

Almacenamiento de archivos JSON

Todos los marcadores, pÃ¡ginas y configuraciones se almacenan como archivos JSON planos en un volumen persistente para facilitar las copias de seguridad y el control de versiones.

DiseÃ±o responsivo

El diseÃ±o se adapta a telÃ©fonos y tabletas para que tu pÃ¡gina de inicio sea igual de rÃ¡pida de usar lejos del escritorio.

Â¿Por quÃ© ejecutar ThinkDashboard en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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