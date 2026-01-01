ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, construido en Go y JavaScript puro, para personas que desean una pÃ¡gina de inicio de navegador rÃ¡pida sin la sobrecarga de los paneles de control de homelab tÃ­picos. Los marcadores se agrupan en categorÃ­as, se organizan en varias pÃ¡ginas y se muestran a travÃ©s de una interfaz limpia, centrada en texto, que carga instantÃ¡neamente en computadoras de escritorio y dispositivos mÃ³viles.

A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, por lo que abrir un destino frecuente es tan rÃ¡pido como presionar una tecla â€” sin ratÃ³n, sin menÃº desplegable de bÃºsqueda, sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene su colecciÃ³n de marcadores completamente en su propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.