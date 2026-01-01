Despliega The Lounge con una instalación de un solo clic.
Cliente IRC autoalojado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con The Lounge
The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que actúa como un bouncer IRC persistente — manteniéndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a través de una interfaz de navegador responsiva.
Autoalojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta múltiples cuentas de usuario, autenticación SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultáneas a múltiples redes IRC.
Funciones clave de The Lounge
Conexión siempre activa
The Lounge permanece conectado a las redes IRC 24/7 en su VPS, así que los mensajes nunca se pierden incluso cuando sus dispositivos están desconectados.
Historial completo de mensajes
Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, lo que le brinda un historial completo desde cualquier navegador.
Soporte multired
Conéctese a múltiples redes IRC simultáneamente con cuentas separadas para cada usuario en su servidor.
Notificaciones push
Recibe notificaciones push en dispositivos móviles y de escritorio para menciones y mensajes directos sin necesidad de mantener una pestaña del navegador abierta.
¿Por qué ejecutar The Lounge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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