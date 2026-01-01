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Todo lo que puedes crear con Text Generation Web UI

Text Generation Web UI es una interfaz de código abierto basada en Gradio para cargar, ejecutar e interactuar con modelos de lenguaje grandes localmente. Es compatible con más formatos de modelo que prácticamente cualquier otra interfaz de LLM autoalojada — incluyendo GGUF a través de llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers — lo que la convierte en la herramienta principal para los usuarios que trabajan con diversos archivos de modelo de HuggingFace y necesitan control total sobre los parámetros de inferencia.

Esta implementación utiliza la compilación optimizada para CPU, que ejecuta modelos cuantificados GGUF a través del backend llama.cpp — práctica en cualquier VPS sin una GPU dedicada. Coloque cualquier archivo de modelo GGUF en el volumen de modelos y aparecerá en la pestaña Modelos listo para cargar. El autoalojamiento mantiene sus conversaciones, indicaciones del sistema y cualquier documento que comparta con el modelo en su propia infraestructura.

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Funciones clave de Text Generation Web UI

Soporte de modelos multiformato

Cargue modelos GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers desde la misma interfaz sin reconfigurar los backends ni reconstruir el contenedor.

Chat, instrucciones y cuaderno

Tres modos de interacción distintos cubren conversaciones de múltiples turnos, tareas estructuradas de pregunta-respuesta y generación de texto de forma libre en una sola herramienta.

Sistema de personajes y personas

Define tarjetas detalladas de personajes de IA con historias de fondo, diálogos de ejemplo y avatares para moldear el comportamiento del modelo a lo largo de las sesiones.

API compatible con OpenAI

Habilitar la API REST opcional en el puerto 5000 para conectar aplicaciones externas utilizando bibliotecas cliente estándar de OpenAI sin cambios en el código.

Ecosistema de extensiones

Las extensiones de la comunidad añaden capacidades como memoria a largo plazo, entrada/salida de voz, integración de Stable Diffusion y herramientas personalizadas.

Inferencia en CPU sin GPU

Ejecuta modelos cuantificados GGUF en CPU a través de llama.cpp — un modelo de 3-7B parámetros es práctico en un VPS estándar con 8 GB de RAM.

¿Por qué ejecutar Text Generation Web UI en Hostinger?

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