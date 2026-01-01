Text Generation Web UI es una interfaz de código abierto basada en Gradio para cargar, ejecutar e interactuar con modelos de lenguaje grandes localmente. Es compatible con más formatos de modelo que prácticamente cualquier otra interfaz de LLM autoalojada — incluyendo GGUF a través de llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers — lo que la convierte en la herramienta principal para los usuarios que trabajan con diversos archivos de modelo de HuggingFace y necesitan control total sobre los parámetros de inferencia.

Esta implementación utiliza la compilación optimizada para CPU, que ejecuta modelos cuantificados GGUF a través del backend llama.cpp — práctica en cualquier VPS sin una GPU dedicada. Coloque cualquier archivo de modelo GGUF en el volumen de modelos y aparecerá en la pestaña Modelos listo para cargar. El autoalojamiento mantiene sus conversaciones, indicaciones del sistema y cualquier documento que comparta con el modelo en su propia infraestructura.