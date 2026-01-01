Despliega TensorZero con instalación de un solo clic.
Pasarela LLMOps de código abierto que unifica inferencia, observabilidad, evaluaciones y optimización en una única plataforma impulsada por Rust.
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Todo lo que puedes crear con TensorZero
TensorZero es una plataforma LLMOps de código abierto que combina una pasarela Rust de alto rendimiento con observabilidad, evaluaciones y flujos de trabajo de optimización integrados. A diferencia de las pilas de múltiples herramientas que unen un proxy, un rastreador y una tubería de ajuste fino, TensorZero trata cada inferencia, señal de retroalimentación y ejecución de optimización como parte de un único bucle de retroalimentación, convirtiendo el tráfico de producción en el conjunto de datos que mejora sus prompts, modelos y decisiones de enrutamiento.
Alojar TensorZero en su propio VPS mantiene los prompts, rastreos y datos de retroalimentación en la infraestructura que usted controla, sin recargos por llamada ni cuotas de tokens en la observabilidad. El almacén ClickHouse incluido escala a millones de inferencias, mientras que la pasarela actúa como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock y docenas de otros proveedores detrás de una única API compatible con OpenAI.
Funciones clave de TensorZero
Pasarela LLM unificada
Acceda como proxy a OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM y docenas de otros proveedores a través de una única API compatible con OpenAI, escrita en Rust de alto rendimiento.
Observabilidad integrada
Cada inferencia se captura automáticamente en ClickHouse con todas las entradas, salidas, latencia y costo — no se requiere un servicio de rastreo separado.
Ciclo de retroalimentación de producción
Adjunte los comentarios de los usuarios, las evaluaciones y las métricas a cualquier inferencia para construir el conjunto de datos etiquetado que impulse la optimización del prompt y del modelo.
Optimización automatizada
Ejecute flujos de trabajo integrados para ajustar modelos, destilar de otros más grandes y evaluar variantes de prompt directamente desde su tráfico de producción.
Inferencia estructurada
Defina esquemas, plantillas y variantes en el código para que los cambios de prompt tengan versiones, sean de tipo seguro y enrutables sin tener que volver a implementar su aplicación.
De código abierto autoalojado
Con licencia Apache 2.0 y se ejecuta completamente en tu propia infraestructura — tus indicaciones, rastreos y datos de retroalimentación nunca salen de tu VPS.
¿Por qué ejecutar TensorZero en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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