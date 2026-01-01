TeamMapper es una aplicación de mapas mentales de código abierto que permite a los equipos crear, compartir y editar mapas mentales juntos en tiempo real a través de WebSockets. Desarrollada como sucesora del proyecto mindmapp descontinuado, se enfoca en la colaboración sin requerir cuentas de usuario — comparte un enlace con permisos de solo lectura o edición y los miembros del equipo pueden unirse a la sesión inmediatamente.

Alojar TeamMapper en tu propio VPS mantiene las sesiones de lluvia de ideas, los planes de proyectos y el conocimiento del equipo completamente en la infraestructura que controlas. Por defecto, los mapas mentales se eliminan automáticamente después de 30 días para cumplir con el GDPR, y la ventana de retención configurable permite a los equipos en entornos regulados ajustar el comportamiento de privacidad para que coincida con sus propias políticas sin depender de un proveedor SaaS externo.