TaskTrove es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas ligera y autoalojada que almacena todos los datos como archivos JSON planos â€” no se requiere base de datos. Analiza la entrada en lenguaje natural para fechas y horas, admite subtareas ilimitadas y patrones de tareas recurrentes, y organiza el trabajo en proyectos con etiquetas codificadas por colores. MÃºltiples vistas â€” lista, tablero Kanban y calendario â€” le permiten trabajar con las tareas en el diseÃ±o que mejor se adapte al momento.

A diferencia de las aplicaciones de tareas pendientes en la nube que sincronizan datos a travÃ©s de servidores de terceros, TaskTrove se ejecuta completamente en su propio VPS sin seguimiento, sin anÃ¡lisis de uso y sin dependencias de API externas. Los datos de las tareas se almacenan como archivos JSON legibles que se pueden respaldar, transferir o inspeccionar con cualquier editor de texto.