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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con TaskTrove

TaskTrove es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas ligera y autoalojada que almacena todos los datos como archivos JSON planos â€” no se requiere base de datos. Analiza la entrada en lenguaje natural para fechas y horas, admite subtareas ilimitadas y patrones de tareas recurrentes, y organiza el trabajo en proyectos con etiquetas codificadas por colores. MÃºltiples vistas â€” lista, tablero Kanban y calendario â€” le permiten trabajar con las tareas en el diseÃ±o que mejor se adapte al momento.

A diferencia de las aplicaciones de tareas pendientes en la nube que sincronizan datos a travÃ©s de servidores de terceros, TaskTrove se ejecuta completamente en su propio VPS sin seguimiento, sin anÃ¡lisis de uso y sin dependencias de API externas. Los datos de las tareas se almacenan como archivos JSON legibles que se pueden respaldar, transferir o inspeccionar con cualquier editor de texto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TaskTrove

AnÃ¡lisis de lenguaje natural

Escribe "maÃ±ana a las 2pm" o "todos los viernes" para establecer fechas de vencimiento y programaciones recurrentes sin usar un selector de fechas.

Vistas de Kanban y calendario

Alterne entre los diseÃ±os de lista, tablero Kanban y calendario para trabajar con sus tareas en la vista que mejor se adapte a su enfoque actual.

Patrones de tareas periÃ³dicas

Establezca reglas de recurrencia diarias, semanales, mensuales o totalmente personalizadas para que las tareas rutinarias se reprogramen automÃ¡ticamente sin necesidad de entrada manual.

OrganizaciÃ³n del proyecto

Agrupe tareas en proyectos con secciones, etiquetas codificadas por colores y subtareas ilimitadas para mantener el trabajo complejo estructurado y navegable.

Almacenamiento basado en archivos

Todas las tareas se almacenan como archivos JSON planos â€” fÃ¡ciles de respaldar, transferir a otra instancia o leer directamente sin una herramienta de base de datos.

Â¿Por quÃ© ejecutar TaskTrove en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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