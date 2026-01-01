Implementa TaskTrove con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Gestor de tareas personal autohospedado con anÃ¡lisis de lenguaje natural, tareas recurrentes y vistas Kanban y de calendario.
Elige un plan VPS para TaskTrove
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con TaskTrove
TaskTrove es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas ligera y autoalojada que almacena todos los datos como archivos JSON planos â€” no se requiere base de datos. Analiza la entrada en lenguaje natural para fechas y horas, admite subtareas ilimitadas y patrones de tareas recurrentes, y organiza el trabajo en proyectos con etiquetas codificadas por colores. MÃºltiples vistas â€” lista, tablero Kanban y calendario â€” le permiten trabajar con las tareas en el diseÃ±o que mejor se adapte al momento.
A diferencia de las aplicaciones de tareas pendientes en la nube que sincronizan datos a travÃ©s de servidores de terceros, TaskTrove se ejecuta completamente en su propio VPS sin seguimiento, sin anÃ¡lisis de uso y sin dependencias de API externas. Los datos de las tareas se almacenan como archivos JSON legibles que se pueden respaldar, transferir o inspeccionar con cualquier editor de texto.
Funciones clave de TaskTrove
AnÃ¡lisis de lenguaje natural
Escribe "maÃ±ana a las 2pm" o "todos los viernes" para establecer fechas de vencimiento y programaciones recurrentes sin usar un selector de fechas.
Vistas de Kanban y calendario
Alterne entre los diseÃ±os de lista, tablero Kanban y calendario para trabajar con sus tareas en la vista que mejor se adapte a su enfoque actual.
Patrones de tareas periÃ³dicas
Establezca reglas de recurrencia diarias, semanales, mensuales o totalmente personalizadas para que las tareas rutinarias se reprogramen automÃ¡ticamente sin necesidad de entrada manual.
OrganizaciÃ³n del proyecto
Agrupe tareas en proyectos con secciones, etiquetas codificadas por colores y subtareas ilimitadas para mantener el trabajo complejo estructurado y navegable.
Almacenamiento basado en archivos
Todas las tareas se almacenan como archivos JSON planos â€” fÃ¡ciles de respaldar, transferir a otra instancia o leer directamente sin una herramienta de base de datos.
Â¿Por quÃ© ejecutar TaskTrove en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
AppFlowy
AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion