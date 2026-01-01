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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Super Productivity

Super Productivity unifica la gestión de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicación. Combina listas de tareas estructuradas con la técnica Pomodoro de gestión del tiempo, la generación automática de hojas de horas y las integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello — para que los problemas asignados fluyan a tu lista de tareas sin entrada manual y los registros de trabajo se sincronicen automáticamente.

El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tú controlas. Sin análisis, sin telemetría y sin tarifas por usuario.

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Funciones clave de Super Productivity

Seguimiento de tiempo integrado

Rastrea el tiempo por tarea con generación automática de hojas de tiempo — ideal para la facturación a clientes, los informes de sprint y para entender a dónde van tus horas.

Temporizador Pomodoro

Soporte integrado para la técnica Pomodoro con intervalos de trabajo y descanso configurables, además de recordatorios para mantener el enfoque y prevenir el agotamiento.

Sincronización de Jira y GitHub

Importa automáticamente los tickets de Jira y los problemas de GitHub asignados a tu lista de tareas y envía los registros de trabajo de vuelta para mantener las herramientas del proyecto sincronizadas.

Subtareas y proyectos

Organice el trabajo con subtareas jerárquicas, proyectos y etiquetas codificadas por colores para que las iniciativas complejas se mantengan estructuradas y manejables.

Métricas de productividad

Rastrea las tareas completadas, el tiempo de concentración y los patrones diarios a lo largo del tiempo para que puedas identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejorar tus hábitos.

¿Por qué ejecutar Super Productivity en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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