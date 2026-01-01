Super Productivity unifica la gestión de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicación. Combina listas de tareas estructuradas con la técnica Pomodoro de gestión del tiempo, la generación automática de hojas de horas y las integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello — para que los problemas asignados fluyan a tu lista de tareas sin entrada manual y los registros de trabajo se sincronicen automáticamente.

El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tú controlas. Sin análisis, sin telemetría y sin tarifas por usuario.