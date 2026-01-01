Despliega Spliit con instalación en un clic.
Aplicación gratuita y de código abierto para dividir gastos en grupos — lleva un registro de los costos compartidos y liquida las cuentas sin suscripciones.
Elige un plan VPS para Spliit
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Spliit
Spliit es una alternativa autoalojada a Splitwise que permite a grupos de amigos, compañeros de piso o viajeros llevar un registro de los gastos compartidos y calcular quién debe qué. Crea un grupo, añade los gastos a medida que surgen y Spliit calcula los saldos automáticamente: no se requiere cuenta para los participantes, solo comparte un enlace.
Alojar Spliit por tu cuenta significa que tus datos financieros (quién gastó qué, con quién y en qué) nunca van a un servidor de terceros ni se utilizan para publicidad. No hay niveles de suscripción, ni funciones premium bloqueadas y ni preocupaciones sobre la portabilidad de los datos: tu instancia, tus datos, tu control.
Funciones clave de Spliit
No se requiere cuenta
Comparte un enlace de grupo y cualquiera puede añadir o ver gastos de inmediato — no se necesita registro ni verificación de correo electrónico para los participantes.
Cálculo automático de saldo
Spliit calcula quién le debe a quién después de cada gasto, minimizando el número de transacciones necesarias para saldar un grupo.
Escaneo de recibos
Fotografía un recibo y Spliit extrae el monto automáticamente, agilizando el registro de gastos sin necesidad de escribir manualmente.
División de gastos dispareja
Reparta los gastos por montos exactos, porcentajes o cuotas —no solo a partes iguales— para situaciones en las que una persona usa más que otras.
Categorías de gastos y búsqueda
Etiquete los gastos por categoría y filtre el historial para encontrar rápidamente cualquier transacción en grupos de larga duración.
¿Por qué ejecutar Spliit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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