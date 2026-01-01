Spice es un entorno de ejecución de infraestructura de datos e IA de código abierto que combina consultas SQL federadas, búsqueda vectorial e inferencia de LLM en un único proceso Rust. Construido sobre Apache DataFusion, Arrow y DuckDB, se conecta a docenas de fuentes —Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka y más— y materializa datos "calientes" localmente para análisis en menos de un segundo junto a tu aplicación.

Autoalojar Spice en tu propio VPS proporciona a los agentes de IA y a las canalizaciones RAG un único punto final SQL y HTTP sobre datos federados sin tarifas de nube por consulta ni enviar registros sensibles a un servicio gestionado. Los conjuntos de datos, las aceleraciones, las incrustaciones y los modelos se declaran en un único manifiesto spicepod.yaml.