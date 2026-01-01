Despliega Speakr con una instalación de un solo clic.
Plataforma de transcripción de IA autoalojada que transforma el audio hablado en conocimiento organizado y con capacidad de búsqueda.
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Todo lo que puedes crear con Speakr
Speakr es una plataforma de transcripción y toma de notas con IA autoalojada, diseñada para capturar, transcribir y dar sentido a tu contenido de audio. Soporta múltiples backends de transcripción —incluyendo WhisperX, OpenAI y Mistral—, dándote la flexibilidad de elegir procesamiento local o basado en la nube. La diarización de oradores, los perfiles de voz y los resúmenes generados por IA ayudan a extraer información valiosa de reuniones, entrevistas y conferencias.
Con soporte multiusuario, OIDC SSO, una API REST con webhooks e integraciones para n8n, Zapier y Make, Speakr se integra de forma natural en los flujos de trabajo de equipo. Alojarlo tú mismo mantiene todas las grabaciones y transcripciones bajo tu control total.
Funciones clave de Speakr
Backends de Transcripción Flexibles
Conéctese a WhisperX, OpenAI, Mistral o cualquier servicio ASR compatible para satisfacer sus requisitos de privacidad y precisión.
Diarización de locutores
Identifique y etiquete automáticamente a los hablantes individuales en las grabaciones, con soporte de perfil de voz al usar WhisperX.
Resúmenes con IA y Búsqueda
Genera resúmenes automáticos y usa el Modo de Consulta semántico para buscar significado en toda tu biblioteca de transcripciones.
Multiusuario y SSO
Soporte para múltiples usuarios con compartición granular, enlaces públicos y OIDC SSO, incluyendo Keycloak, Azure AD, Google y Auth0.
Integraciones de flujo de trabajo
Active la automatización posterior a través de la API REST y webhooks, con conectores listos para usar para n8n, Zapier y Make.
¿Por qué ejecutar Speakr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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