Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de última generación y la síntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches de inmediato.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservas el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automáticamente después de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.