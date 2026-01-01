Despliega Speaches con una instalación de un solo clic.
Servidor compatible con OpenAI para convertir voz a texto y texto a voz, que puedes autoalojar y ejecutar completamente en tu propio VPS.
Elige un plan VPS para Speaches
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Speaches
Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de última generación y la síntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches de inmediato.
Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservas el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automáticamente después de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.
Funciones clave de Speaches
Compatible con la API de OpenAI
Implementa la especificación de la API de audio de OpenAI — ingresa tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirán funcionando sin cambios en el código.
Transcripción de voz a texto
Impulsado por faster-whisper, que soporta transcripción multilingüe con transmisión en tiempo real a través de Eventos Enviados por el Servidor.
Síntesis de texto a voz
Generar voz con sonido natural usando los modelos Kokoro (clasificado #1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.
Carga dinámica de modelos
Los modelos se cargan automáticamente en la primera solicitud y se descargan después de un período de inactividad configurable, así que solo usas memoria cuando es necesario.
UI web integrada
La interfaz impulsada por Gradio le permite probar la transcripción y síntesis directamente en su navegador sin herramientas adicionales.
Autenticación de clave API
Proteja opcionalmente todos los endpoints de la API con una sola clave API, mientras mantiene la documentación interactiva accesible públicamente.
¿Por qué ejecutar Speaches en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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