Hasta un 70% de descuento en Speaches

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Servidor compatible con OpenAI para convertir voz a texto y texto a voz, que puedes autoalojar y ejecutar completamente en tu propio VPS.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Speaches

Speaches es un servidor de audio compatible con la API de OpenAI que lleva el reconocimiento de voz de última generación y la síntesis de texto a voz a tu propia infraestructura. Construido sobre faster-whisper para la transcripción y Kokoro/Piper para la síntesis de voz, expone los mismos puntos finales que la API de audio de OpenAI, por lo que cualquier herramienta, SDK o integración existente que funcione con OpenAI funcionará con Speaches de inmediato.

Alojar Speaches por tu cuenta significa que tus datos de audio nunca salen de tus servidores, no hay tarifas de transcripción por minuto y conservas el control total sobre qué modelos se ejecutan y cómo se asignan los recursos. Los modelos se cargan bajo demanda y se descargan automáticamente después de la inactividad, manteniendo un uso de memoria reducido en un VPS estándar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Speaches

Compatible con la API de OpenAI

Implementa la especificación de la API de audio de OpenAI — ingresa tu URL autoalojada y las integraciones existentes de OpenAI seguirán funcionando sin cambios en el código.

Transcripción de voz a texto

Impulsado por faster-whisper, que soporta transcripción multilingüe con transmisión en tiempo real a través de Eventos Enviados por el Servidor.

Síntesis de texto a voz

Generar voz con sonido natural usando los modelos Kokoro (clasificado #1 en la TTS Arena) y Piper, completamente en el dispositivo.

Carga dinámica de modelos

Los modelos se cargan automáticamente en la primera solicitud y se descargan después de un período de inactividad configurable, así que solo usas memoria cuando es necesario.

UI web integrada

La interfaz impulsada por Gradio le permite probar la transcripción y síntesis directamente en su navegador sin herramientas adicionales.

Autenticación de clave API

Proteja opcionalmente todos los endpoints de la API con una sola clave API, mientras mantiene la documentación interactiva accesible públicamente.

¿Por qué ejecutar Speaches en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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