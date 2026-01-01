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Aplicación de facturación de código abierto basada en Symfony para freelancers y pequeñas empresas para gestionar clientes, cotizaciones y pagos.

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50 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 2
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COP28.900/mes
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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4 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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400 GB de espacio en disco NVMe
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-66%
KVM 1
COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con SolidInvoice

SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y enfocada sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo desde la cotización hasta el cobro: gestiona clientes y contactos, envía cotizaciones que se convierten en facturas, rastrea pagos y configura impuestos y monedas para que coincidan con tu jurisdicción.

Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que tú controlas — sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde el primer despliegue.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SolidInvoice

Cotizaciones y facturas

Emita cotizaciones profesionales que se conviertan en facturas con un solo clic, eliminando la entrada de datos duplicados en todo el flujo de trabajo de ventas a facturación.

Gestión de clientes

Haga seguimiento a clientes, contactos y saldos de crédito en un directorio central con historial de facturas por cliente y saldos pendientes.

Facturas periódicas

Programe facturas recurrentes para clientes con contrato de retención y facturación de suscripciones, con generación automática en el ciclo que usted defina.

Seguimiento de pagos

Registre pagos parciales y totales contra facturas, con soporte integrado para pasarelas de pago conectables como Stripe y PayPal.

Multidivisa e impuestos

Facture a clientes internacionales en su moneda local y configure múltiples tasas de impuestos para manejar el IVA, el GST y las estructuras de impuestos regionales.

Desarrollado con Symfony

Impulsado por el maduro framework PHP Symfony, que proporciona una base estable y extensible con un historial de mantenimiento a largo plazo.

¿Por qué ejecutar SolidInvoice en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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