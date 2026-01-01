SnappyMail es un cliente de correo web moderno y ligero que le permite acceder a cualquier cuenta de correo electrÃ³nico IMAP a travÃ©s de una interfaz de navegador limpia. Es una bifurcaciÃ³n mantenida de RainLoop, reconstruida para el rendimiento â€” la carga Ãºtil de JavaScript es aproximadamente un 66% mÃ¡s pequeÃ±a que la original, lo que significa tiempos de carga mÃ¡s rÃ¡pidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail es compatible con mÃºltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegaciÃ³n completa con teclado.

Alojar SnappyMail en su propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en su propia infraestructura, sin telemetrÃ­a de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Sus credenciales de correo electrÃ³nico se almacenan solo en su servidor y se transmiten solo entre su VPS y su proveedor de correo existente.