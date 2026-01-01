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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con SnappyMail

SnappyMail es un cliente de correo web moderno y ligero que le permite acceder a cualquier cuenta de correo electrÃ³nico IMAP a travÃ©s de una interfaz de navegador limpia. Es una bifurcaciÃ³n mantenida de RainLoop, reconstruida para el rendimiento â€” la carga Ãºtil de JavaScript es aproximadamente un 66% mÃ¡s pequeÃ±a que la original, lo que significa tiempos de carga mÃ¡s rÃ¡pidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail es compatible con mÃºltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegaciÃ³n completa con teclado.

Alojar SnappyMail en su propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en su propia infraestructura, sin telemetrÃ­a de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Sus credenciales de correo electrÃ³nico se almacenan solo en su servidor y se transmiten solo entre su VPS y su proveedor de correo existente.

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Funciones clave de SnappyMail

MÃºltiples Cuentas IMAP

ConÃ©ctese y cambie entre cualquier nÃºmero de cuentas IMAP desde una Ãºnica sesiÃ³n de SnappyMail, incluyendo Gmail, Outlook, Fastmail o servidores de correo autoalojados.

EncriptaciÃ³n PGP

Redacte y lea mensajes cifrados con PGP directamente en el navegador sin instalar una extensiÃ³n de cliente de correo o gestionar claves fuera de la interfaz.

Editor de Filtro Sieve

Escriba y gestione reglas de filtrado de correo Sieve del lado del servidor directamente en SnappyMail, automatizando la clasificaciÃ³n de carpetas y el manejo de mensajes sin reglas del lado del cliente.

Sin seguimiento ni anuncios

SnappyMail no contiene anÃ¡lisis, botones de redes sociales ni scripts de terceros; el contenido del correo y los metadatos permanecen completamente dentro de su infraestructura.

Modo oscuro y temas

El modo oscuro integrado y las mÃºltiples opciones de tema permiten a los usuarios personalizar la interfaz sin extensiones de navegador ni anulaciones de CSS personalizadas.

Â¿Por quÃ© ejecutar SnappyMail en Hostinger?

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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