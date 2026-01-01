Hasta un 70% de descuento en Snac2

Implementa Snac2 con una instalación de un solo clic.

Servidor ActivityPub minimalista de un solo usuario escrito en C portable para unirse al Fediverso con un uso de recursos insignificante.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Snac2 con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Snac2

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Snac2

Snac2 es una instancia minimalista de ActivityPub escrita en C portable sin dependencias de base de datos — todos los datos se almacenan como archivos planos en el disco. Diseñado para individuos e instancias pequeñas, se federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed y el Fediverso en general mientras se ejecuta cómodamente en pequeñas instancias VPS o computadoras de placa única.

Alojar Snac2 por cuenta propia le brinda una identidad personal en el Fediverso sin depender de instancias de terceros que puedan cerrar, desfederarse o cambiar sus políticas. La arquitectura de un solo binario, la falta de base de datos y la API compatible con Mastodon hacen de Snac2 una de las formas más ligeras y fáciles de mantener para participar en redes sociales descentralizadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Snac2

No se requiere base de datos

Todas las publicaciones, seguidores y la configuración residen como archivos planos en el disco — sin necesidad de instalar, ajustar o hacer copias de seguridad de MySQL o PostgreSQL por separado.

Compatibilidad con la API de Mastodon

Utilice los clientes de Mastodon existentes para móviles y computadoras de escritorio para publicar, navegar por las líneas de tiempo y administrar las notificaciones sin aprender nuevas herramientas.

Federación ActivityPub

Sigue e interactúa con usuarios en Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, y cualquier otro servidor compatible con ActivityPub en el Fediverso.

Mínimo consumo de recursos

Escrito en C portable como un único binario estático, Snac2 se ejecuta con unos pocos megabytes de RAM y en reposo consume casi cero uso de CPU.

Soporte multiusuario

Aloje más de una cuenta en la misma instancia desde la línea de comandos, útil para familias o comunidades pequeñas que comparten un VPS.

Diseño centrado en la privacidad

Sin seguimiento, sin análisis, sin scripts de terceros — tu línea de tiempo permanece en tu VPS y tu lista de seguidores nunca sale de tu disco.

¿Por qué ejecutar Snac2 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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