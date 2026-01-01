Implementa Snac2 con una instalación de un solo clic.
Servidor ActivityPub minimalista de un solo usuario escrito en C portable para unirse al Fediverso con un uso de recursos insignificante.
Elige un plan VPS para Snac2
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Snac2
Snac2 es una instancia minimalista de ActivityPub escrita en C portable sin dependencias de base de datos — todos los datos se almacenan como archivos planos en el disco. Diseñado para individuos e instancias pequeñas, se federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed y el Fediverso en general mientras se ejecuta cómodamente en pequeñas instancias VPS o computadoras de placa única.
Alojar Snac2 por cuenta propia le brinda una identidad personal en el Fediverso sin depender de instancias de terceros que puedan cerrar, desfederarse o cambiar sus políticas. La arquitectura de un solo binario, la falta de base de datos y la API compatible con Mastodon hacen de Snac2 una de las formas más ligeras y fáciles de mantener para participar en redes sociales descentralizadas.
Funciones clave de Snac2
No se requiere base de datos
Todas las publicaciones, seguidores y la configuración residen como archivos planos en el disco — sin necesidad de instalar, ajustar o hacer copias de seguridad de MySQL o PostgreSQL por separado.
Compatibilidad con la API de Mastodon
Utilice los clientes de Mastodon existentes para móviles y computadoras de escritorio para publicar, navegar por las líneas de tiempo y administrar las notificaciones sin aprender nuevas herramientas.
Federación ActivityPub
Sigue e interactúa con usuarios en Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, y cualquier otro servidor compatible con ActivityPub en el Fediverso.
Mínimo consumo de recursos
Escrito en C portable como un único binario estático, Snac2 se ejecuta con unos pocos megabytes de RAM y en reposo consume casi cero uso de CPU.
Soporte multiusuario
Aloje más de una cuenta en la misma instancia desde la línea de comandos, útil para familias o comunidades pequeñas que comparten un VPS.
Diseño centrado en la privacidad
Sin seguimiento, sin análisis, sin scripts de terceros — tu línea de tiempo permanece en tu VPS y tu lista de seguidores nunca sale de tu disco.
¿Por qué ejecutar Snac2 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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