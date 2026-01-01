Hasta un 70% de descuento en SkySend

Implementar SkySend en una instalaciÃ³n de un solo clic.

Intercambio de archivos y notas cifrado de extremo a extremo y autoalojable con arquitectura de servidor de conocimiento cero.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementar SkySend en una instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para SkySend

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con SkySend

SkySend es un servicio minimalista y autoalojable para compartir archivos y notas con cifrado de extremo a extremo. Los archivos y las notas se cifran completamente en el navegador usando AES-256-GCM antes de que lleguen al servidor, por lo que el servidor solo almacena blobs cifrados y nunca tiene acceso a la clave de descifrado. No hay cuentas, telemetrÃ­a ni anÃ¡lisis.

Alojar SkySend en tu propio VPS mantiene el contenido compartido bajo tu control total, a la vez que preserva las garantÃ­as de privacidad del cifrado de conocimiento cero. Inspirado en Mozilla Send y PrivateBin, utiliza primitivas de seguridad modernas como la derivaciÃ³n de claves HKDF-SHA256 y la protecciÃ³n de contraseÃ±as Argon2id para ofrecer una alternativa rÃ¡pida y segura a los servicios comerciales de intercambio de archivos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SkySend

Cifrado de conocimiento cero

El cifrado en streaming AES-256-GCM se realiza completamente en el navegador, con la clave de descifrado residiendo Ãºnicamente en el fragmento de la URL y nunca llegando al servidor.

No se requieren cuentas

Suba archivos o comparta notas instantÃ¡neamente sin registro, telemetrÃ­a ni seguimiento â€” los enlaces compartidos funcionan para cualquier destinatario sin necesidad de registrarse.

Notas cifradas

Comparta fragmentos de texto, contraseÃ±as, cÃ³digo con resaltado de sintaxis, Markdown o claves SSH con autodestrucciÃ³n opcional y lÃ­mites de visualizaciÃ³n configurables.

ProtecciÃ³n de contraseÃ±a

Optional Argon2id password protection with memory-hard, GPU-resistant key derivation to defend against brute-force attacks on shared content.

Almacenamiento compatible con S3

Soporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner y Wasabi, con URLs pre-firmadas para descargas directas que aplican vencimiento y lÃ­mites.

Vencimiento configurable

Establezca lÃ­mites de descarga y tiempos de caducidad por cada carga, con limpieza automÃ¡tica de las entradas caducadas y un panel de control integrado para el seguimiento de los recursos compartidos activos.

Â¿Por quÃ© ejecutar SkySend en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

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