SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto full-stack construida de forma nativa sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de rastreo, un almacén de métricas y un agregador de registros— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los registros y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestaña ni unir datos manualmente.

A diferencia de los proveedores de APM SaaS, al autoalojar SigNoz en su propio VPS, mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que usted controla, sin precios por puesto ni límites de retención de datos impuestos por un tercero. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.