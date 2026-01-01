Implementa Sharkey con instalaciĆ³n de un solo clic.
Servidor de microblogging federado basado en Misskey con rendimiento mejorado, soporte para la API de Mastodon y una UX moderna.
Elige un plan VPS para Sharkey
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Sharkey
Sharkey es una bifurcaciĆ³n de Misskey que sigue el desarrollo original y ofrece una experiencia social pulida para el fediverso. Habla ActivityPub de forma nativa, para que tu comunidad pueda seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y el resto de la red federada sin necesidad de puentes.
En comparaciĆ³n con la versiĆ³n original de Misskey, Sharkey aĆ±ade ediciĆ³n de publicaciones federada, fondos de perfil federados, compatibilidad con la API de cliente de Mastodon y docenas de mejoras de UX impulsadas por los comentarios de la comunidad. Alojar Sharkey por tu cuenta en tu propio VPS mantiene tu lĆnea de tiempo, tus medios y tu grĆ”fico de seguidores completamente bajo tu control, sin que ningĆŗn propietario de plataforma decida a quiĆ©n puedes llegar.
Funciones clave de Sharkey
FederaciĆ³n ActivityPub
ConĆ©ctate con Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y cualquier otro servidor ActivityPub para llegar a todo el fediverso desde tu propia instancia.
Compatible con la API de Mastodon
Usa cualquier cliente de Mastodon de terceros para publicar y navegar, mientras sigues beneficiĆ”ndote de las caracterĆsticas al estilo Misskey bajo el capĆ³.
Emojis y reacciones personalizados
Suba emojis personalizados para todo el servidor y reaccione a cualquier publicaciĆ³n con ellos, convirtiendo las lĆneas de tiempo en conversaciones expresivas mĆ”s allĆ” del texto plano.
PosediciĆ³n federada
Edita tus publicaciones despuĆ©s de publicarlas y permite que el cambio se propague de forma limpia a instancias remotas, con el historial de ediciĆ³n completo conservado.
Antenas y listas
Crea antenas basadas en palabras clave y listas de usuarios seleccionadas para filtrar lĆneas de tiempo, seguir temas y nunca perderte publicaciones que te importan.
Impulsar la gestiĆ³n de medios
Organice las imĆ”genes, videos y archivos cargados en un Drive integrado con carpetas, bĆŗsqueda y reutilizaciĆ³n en publicaciones y activos de perfil.
ĀæPor quĆ© ejecutar Sharkey en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Plataforma de Preguntas y Respuestas de cĆ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciĆ³n de comunidad