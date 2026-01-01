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Servidor de microblogging federado basado en Misskey con rendimiento mejorado, soporte para la API de Mastodon y una UX moderna.

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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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4 nĆŗcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Sharkey

Sharkey es una bifurcaciĆ³n de Misskey que sigue el desarrollo original y ofrece una experiencia social pulida para el fediverso. Habla ActivityPub de forma nativa, para que tu comunidad pueda seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y el resto de la red federada sin necesidad de puentes.

En comparaciĆ³n con la versiĆ³n original de Misskey, Sharkey aĆ±ade ediciĆ³n de publicaciones federada, fondos de perfil federados, compatibilidad con la API de cliente de Mastodon y docenas de mejoras de UX impulsadas por los comentarios de la comunidad. Alojar Sharkey por tu cuenta en tu propio VPS mantiene tu lĆ­nea de tiempo, tus medios y tu grĆ”fico de seguidores completamente bajo tu control, sin que ningĆŗn propietario de plataforma decida a quiĆ©n puedes llegar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Sharkey

FederaciĆ³n ActivityPub

ConĆ©ctate con Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y cualquier otro servidor ActivityPub para llegar a todo el fediverso desde tu propia instancia.

Compatible con la API de Mastodon

Usa cualquier cliente de Mastodon de terceros para publicar y navegar, mientras sigues beneficiĆ”ndote de las caracterĆ­sticas al estilo Misskey bajo el capĆ³.

Emojis y reacciones personalizados

Suba emojis personalizados para todo el servidor y reaccione a cualquier publicaciĆ³n con ellos, convirtiendo las lĆ­neas de tiempo en conversaciones expresivas mĆ”s allĆ” del texto plano.

PosediciĆ³n federada

Edita tus publicaciones despuĆ©s de publicarlas y permite que el cambio se propague de forma limpia a instancias remotas, con el historial de ediciĆ³n completo conservado.

Antenas y listas

Crea antenas basadas en palabras clave y listas de usuarios seleccionadas para filtrar lĆ­neas de tiempo, seguir temas y nunca perderte publicaciones que te importan.

Impulsar la gestiĆ³n de medios

Organice las imĆ”genes, videos y archivos cargados en un Drive integrado con carpetas, bĆŗsqueda y reutilizaciĆ³n en publicaciones y activos de perfil.

ĀæPor quĆ© ejecutar Sharkey en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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