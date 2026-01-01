Hasta un 70% de descuento en Shaarli

Desplegar Shaarli en una instalaciĆ³n de un solo clic.

Servicio de marcadores personal, minimalista y sĆŗper rĆ”pido que almacena todo en una Ćŗnica base de datos de archivo plano ā sin necesidad de SQL.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Desplegar Shaarli en una instalaciĆ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Shaarli

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Shaarli

Shaarli es un servicio de marcadores personal y minimalista, diseĆ±ado como un reemplazo autoalojado para el del.icio.us original. Almacena cada marcador en un Ćŗnico archivo PHP plano ā sin servidor de base de datos, sin migraciones, sin actualizaciones de esquema ā y muestra un feed limpio, cronolĆ³gico inverso, de enlaces, notas y actualizaciones estilo microblog que puedes mantener pĆŗblico, privado o mezclado por elemento.

Alojar Shaarli en tu propio VPS te proporciona un archivo de enlaces privado bajo tu propio dominio, un feed RSS/Atom de tus compartidos, un sistema de notas compatible con Markdown, y un bookmarklet mĆ”s una API mĆ³vil que convierten cualquier navegador o aplicaciĆ³n en un objetivo de guardado con un solo clic. Todo el stack es un Ćŗnico contenedor PHP respaldado por un archivo JSON ā las copias de seguridad son una copia de un solo archivo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Shaarli

Almacenamiento de archivo plano

Los marcadores se guardan en un Ćŗnico almacĆ©n de datos PHP sin un servidor de base de datos que instalar, optimizar o del que hacer copias de seguridad ā copie el archivo y ya tiene su archivo.

Flujo cronolĆ³gico inverso

Cada marcador, nota o publicaciĆ³n de microblog llega a una lĆ­nea de tiempo ordenada con etiquetas, bĆŗsqueda de texto completo y controles de privacidad por enlace.

Fuentes RSS y Atom

Los feeds RSS y Atom integrados convierten tu Shaarli en un blog de enlaces pĆŗblico o una fuente de lector de feeds privada ā funciona con cualquier aplicaciĆ³n de lectura.

Bookmarklet y REST API

Guarde enlaces desde cualquier navegador con el bookmarklet incluido, o envĆ­e desde aplicaciones mĆ³viles y de escritorio usando la API REST tipada.

Notas de Markdown

Escribe notas mĆ”s largas y publicaciones de microblog en Markdown junto con marcadores, con visibilidad pĆŗblica opcional para compartir.

Huella ligera

Un solo contenedor PHP sin servidor de base de datos se ejecuta cĆ³modamente en los planes VPS mĆ”s pequeĆ±os sin competir con otras aplicaciones por recursos.

ĀæPor quĆ© ejecutar Shaarli en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

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