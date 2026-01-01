Despliega SFTPGo con instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de transferencia de archivos con todas las funciones y basado en eventos, compatible con SFTP, FTP, WebDAV y HTTP, con una interfaz de administraciÃ³n web integrada.
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Todo lo que puedes crear con SFTPGo
SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de cÃ³digo abierto y con todas las funciones, construido alrededor de una arquitectura basada en eventos. Soporta mÃºltiples protocolos desde una Ãºnica implementaciÃ³n â€” SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS â€” junto con mÃºltiples backends de almacenamiento que incluyen sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin incorporada brinda a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y polÃticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales administrar sus propios archivos directamente en un navegador sin necesidad de software adicional.
Alojar SFTPGo en su propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo su control. Usted establece las polÃticas de retenciÃ³n, las reglas de acceso y los backends de almacenamiento â€” sin tarifas por usuario, sin lÃmites de uso y sin que los datos salgan de su infraestructura.
Funciones clave de SFTPGo
Soporte multiprotocolo
SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, todos servidos desde un Ãºnico servidor, lo que permite dar soporte a clientes que se conectan con cualquier protocolo estÃ¡ndar sin implementaciones adicionales.
AdministraciÃ³n web
Interfaz WebAdmin completa basada en navegador para gestionar usuarios, grupos, carpetas, cuotas y reglas de eventos sin necesidad de acceso por lÃnea de comandos.
MÃºltiples backends de almacenamiento
ConÃ©ctese al almacenamiento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage o a servidores SFTP remotos y presÃ©ntelos como un Ã¡rbol de directorios unificado a los usuarios.
AutomatizaciÃ³n impulsada por eventos
Define reglas que activen webhooks, notificaciones por correo electrÃ³nico o scripts personalizados en eventos de archivos como cargas, descargas o eliminaciones.
Cuotas por usuario
Aplicar lÃmites independientes de almacenamiento y ancho de banda por usuario o por carpeta para evitar que una sola cuenta consuma recursos excesivos.
AutenticaciÃ³n de dos factores
2FA basado en TOTP para cuentas de administrador y de usuario final aÃ±ade una capa crÃtica de protecciÃ³n contra el acceso no autorizado.
Â¿Por quÃ© ejecutar SFTPGo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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