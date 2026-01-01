Hasta un 70% de descuento en SeaweedFS

Despliega SeaweedFS con un solo clic.

Sistema de archivos distribuido de alto rendimiento con compatibilidad con la API de S3 para almacenar y servir miles de millones de archivos a escala.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega SeaweedFS con un solo clic.

Elige un plan VPS para SeaweedFS

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con SeaweedFS

SeaweedFS es un sistema de archivos distribuido de cÃ³digo abierto con mÃ¡s de 24,000 estrellas en GitHub, optimizado para almacenar y recuperar eficientemente un gran nÃºmero de archivos. Con una API compatible con S3 incorporada, sirve como un reemplazo directo para Amazon S3 en entornos autoalojados â€” cualquier herramienta o SDK creado para S3 funciona con SeaweedFS sin cambios en el cÃ³digo.

Alojar el almacenamiento de objetos en su VPS elimina los costos por solicitud y por GB de los proveedores de la nube, mientras mantiene los datos bajo su control total. SeaweedFS maneja todo, desde pequeÃ±as imÃ¡genes subidas por usuarios hasta grandes archivos de video y archivos de respaldo, con replicaciÃ³n y codificaciÃ³n de borrado disponibles para la protecciÃ³n de datos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SeaweedFS

Compatibilidad con la API de S3

Cualquier aplicaciÃ³n o herramienta creada para Amazon S3 se conecta a SeaweedFS sin modificaciones, lo que permite una integraciÃ³n inmediata con los flujos de trabajo existentes.

Manejo eficiente de archivos pequeÃ±os

El motor de almacenamiento optimizado maneja miles de millones de archivos pequeÃ±os de manera eficiente â€” una debilidad comÃºn de los sistemas de archivos tradicionales y los backends de almacenamiento de propÃ³sito general.

ReplicaciÃ³n de Datos

La replicaciÃ³n automÃ¡tica entre servidores de volumen proporciona redundancia para que los datos permanezcan disponibles incluso si fallan los nodos de almacenamiento individuales.

CodificaciÃ³n de borrado

Reduce la sobrecarga de almacenamiento en comparaciÃ³n con la replicaciÃ³n completa, mientras se mantiene la integridad de los datos para los niveles de almacenamiento en caliente y en frÃ­o.

Soporte de Montaje FUSE

Monte SeaweedFS como un sistema de archivos nativo en hosts Linux, permitiendo que las aplicaciones que esperan acceso estÃ¡ndar a archivos POSIX lean y escriban directamente.

Â¿Por quÃ© ejecutar SeaweedFS en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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