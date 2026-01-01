Implementa SABnzbd con un solo clic.
Descargador automático de binarios de Usenet que pone en cola, verifica y extrae archivos NZB sin intervención manual.
Elige un plan VPS para SABnzbd
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SABnzbd
SABnzbd es el descargador de Usenet de código abierto líder, que automatiza todo el proceso desde el archivo NZB hasta el archivo final: descarga paralela desde múltiples servidores, verificación de integridad PAR2, reparación automática y extracción de archivos — todo sin pasos manuales. Ha sido la columna vertebral de los flujos de trabajo de automatización de medios durante más de una década.
Alojar SABnzbd en un VPS proporciona disponibilidad 24/7 para el monitoreo RSS y las colas de descarga sin necesidad de mantener un computador doméstico encendido. El ancho de banda del centro de datos a menudo supera las velocidades residenciales, y las descargas llegan al almacenamiento del VPS para su posterior transmisión o recuperación a través de Sonarr, Radarr y el ecosistema más amplio de automatización de medios.
Funciones clave de SABnzbd
Procesamiento NZB Automatizado
Gestiona automáticamente todo el proceso de descarga — descarga, verifica con PAR2, repara archivos incompletos y extrae archivos sin intervención del usuario.
Soporte de múltiples servidores
Se conecta a múltiples proveedores de Usenet con orden de prioridad y configuración de servidor de respaldo para completar las descargas a pesar de la cobertura incompleta de artículos.
Integración de Sonarr y Radarr
Actúa como el cliente de descarga para la popular pila de automatización de medios arr, permitiendo flujos de trabajo de adquisición de TV y películas completamente automatizados.
Programación de ancho de banda
Establezca límites de velocidad y horas activas para que las descargas no compitan con otros servicios durante los períodos de mayor uso.
Monitoreo de Fuente RSS
Vigila los feeds RSS de los indexadores de Usenet y activa las descargas automáticamente cuando se publica contenido nuevo que coincide con tus filtros.
¿Por qué ejecutar SABnzbd en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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