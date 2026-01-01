Implementa Reitti en una instalación de un solo clic.
Plataforma de seguimiento de ubicación y línea de tiempo autoalojada que mantiene tu historial de movimientos privado como una alternativa a Google Timeline.
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Todo lo que puedes crear con Reitti
Reitti es una aplicación de seguimiento de ubicación y línea de tiempo autoalojada que te ofrece una alternativa privada a Google Timeline. Importa tu historial existente desde las exportaciones de Google Maps Timeline, archivos GPX y GeoJSON, o alimenta posiciones en vivo desde aplicaciones de teléfono como OwnTracks y GPSLogger para construir un registro continuo de dónde has estado.
Reitti detecta automáticamente lugares y viajes significativos, luego los visualiza en un mapa interactivo con líneas de tiempo diarias y estadísticas de movimiento. Debido a que todo se ejecuta en tu propio servidor, tu historial detallado de ubicaciones nunca sale de tu infraestructura y nunca se extraen datos para publicidad. Esta plantilla incluye una base de datos PostGIS para consultas geoespaciales, una caché de Redis y una caché de mosaicos de mapas incluida para que la pila completa funcione en conjunto de forma inmediata.
Funciones clave de Reitti
Importación multifuente
Importa el historial de exportaciones de la Línea de tiempo de Google Maps, archivos GPX y GeoJSON, o transmite datos en vivo desde OwnTracks y GPSLogger.
Detección automática de ubicación
Reitti analiza sus puntos brutos para detectar lugares significativos y ubicaciones visitadas sin etiquetado manual.
Perspectivas de viajes
Los desplazamientos se agrupan en viajes con distancias, duraciones y modos de transporte para que tu cronología se lea como un diario.
Línea de tiempo de mapa interactivo
Explora cualquier día en un mapa interactivo con rutas, paradas y una línea de tiempo cronológica de tu actividad.
Privacidad autoalojada
Todos los datos de ubicación permanecen en su propia base de datos PostGIS, nunca se comparten con Google ni se utilizan para publicidad.
¿Por qué ejecutar Reitti en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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