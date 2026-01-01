Quasarr es un servicio ligero de Python que simula ser tanto un indexador de Newznab como un cliente de descarga de SABnzbd, luego envÃ­a cada descarga a JDownloader 2 a travÃ©s de su API en la nube My JDownloader. El resultado es un puente sin interrupciones que permite a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr y Magazarr buscar y descargar desde hosters de un solo clic sin necesidad de tocar Usenet o BitTorrent reales.

Alojar Quasarr en un VPS mantiene el puente en lÃ­nea las 24 horas del dÃ­a, junto con JDownloader, e incluye un flujo de descifrado de CAPTCHA incorporado para enlaces protegidos. Los patrocinadores activos de GitHub pueden conectar SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automÃ¡ticamente.