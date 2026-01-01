Implementa Posterr con instalación de un solo clic.
Cartelería digital de 'en reproducción' que convierte cualquier navegador en una pantalla estilo cine para las bibliotecas de Plex.
Elige un plan VPS para Posterr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Posterr
Posterr es una aplicación Node.js de código abierto que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.
Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tableta, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que un computador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona ya sea que tus servicios multimedia se ejecuten en el mismo VPS o en un servidor doméstico remoto.
Funciones clave de Posterr
Pantalla de reproducción actual
Muestra pósteres en vivo de películas, TV y música con duración, estudio, clasificación de contenido y una barra de progreso sensible a la transcodificación.
Diapositivas "próximamente"
Obtiene las próximas películas de Radarr, episodios y estrenos de temporada de Sonarr, y nuevos libros de Readarr.
Selecciones de la biblioteca bajo demanda
Gira títulos aleatorios de bibliotecas Plex seleccionadas para que la pantalla se mantenga interesante incluso cuando no se está transmitiendo nada.
Listo para múltiples pantallas
Se autoajusta desde 320px hasta 4K, admite orientación vertical u horizontal, e incluye un temporizador de apagado con control de monitor CEC.
Diapositivas y temas personalizados
Mezcle sus propias imágenes, arte de fondo y temas, o incruste páginas web externas como diapositivas rotativas adicionales.
Trivia y Awtrix
Ejecute un cuestionario de trivia de películas incorporado entre diapositivas y refleje los datos de lo que se está reproduciendo actualmente en las pantallas de matriz LED de Awtrix.
¿Por qué ejecutar Posterr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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