Posterr es una aplicación Node.js de código abierto que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en vivo de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.

Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tableta, Fire Stick o pantalla montada en la pared, sin depender de que un computador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona ya sea que tus servicios multimedia se ejecuten en el mismo VPS o en un servidor doméstico remoto.