Despliega Plex con un solo clic.
El servidor multimedia autoalojado más popular del mundo para ver películas, programas de TV, música y fotos en streaming a cualquier dispositivo.
Elige un plan VPS para Plex
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Plex
Plex transforma tu colección personal de medios en un servicio de streaming pulido que rivaliza con Netflix o Spotify. Automáticamente obtiene carátulas, descripciones, detalles del elenco y calificaciones para tus películas, programas de televisión y música — convirtiendo archivos sin procesar en una biblioteca bellamente organizada accesible desde cualquier dispositivo o ubicación.
Alojar Plex por tu cuenta en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7 sin depender del tiempo de actividad de tu internet doméstico, CPU dedicada para una transcodificación fluida de múltiples transmisiones simultáneas, y ancho de banda de carga de nivel empresarial para que el acceso remoto nunca se congele — incluso con contenido 4K.
Funciones clave de Plex
Soporte Universal de Dispositivos
Aplicaciones nativas para iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y navegadores web aseguran que tu biblioteca sea accesible desde cada pantalla que posees.
Metadatos automáticos
Plex obtiene automáticamente arte de póster, calificaciones, información del elenco y descripciones de TMDb, TVDb y MusicBrainz, convirtiendo archivos sin procesar en una colección catalogada profesionalmente.
Transcodificación de Hardware
La aceleración Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC y AMD AMF convierte el video en tiempo real para que cualquier dispositivo pueda reproducir cualquier formato sin almacenamiento en búfer ni pérdida de calidad.
TV en vivo y DVR
Empareje Plex con un sintonizador compatible para grabar transmisiones por aire, creando un DVR personal que reemplaza el cable con canales locales gratuitos y visualización con cambio de horario.
Cuentas de usuario gestionadas
Cree perfiles separados para cada miembro de la familia con historial de visualización individual, controles parentales y filtros de clasificación de contenido — todo administrado desde un único panel de administración.
¿Por qué ejecutar Plex en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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