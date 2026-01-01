Piwigo es una de las aplicaciones de galería de fotos de código abierto con más trayectoria, diseñada específicamente para gestionar grandes colecciones de fotos. A diferencia de los scripts de galería ligeros, Piwigo maneja archivos de cientos de miles de fotos con indexación EXIF/IPTC, jerarquías de álbumes multinivel, tamaños de miniaturas configurables, permisos granulares por álbum y un ecosistema de complementos de más de 200 extensiones de la comunidad que cubren desde el reconocimiento facial hasta temas personalizados.

Alojar Piwigo en su propio VPS mantiene los originales de resolución completa, los datos de ubicación y las estadísticas de visualización en una infraestructura que usted controla, en lugar de entregarlos a un SaaS de fotos. La pila de PHP y MySQL es sólida como una roca, funciona con recursos mínimos y produce galerías que han estado en línea durante dos décadas, lo que convierte a Piwigo en una opción popular para clubes, museos, fotógrafos y familias que desean que su archivo de fotos sobreviva a cualquier proveedor de la nube específico.