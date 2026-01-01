Pinchflat es un gestor de contenido de YouTube autoalojado basado en yt-dlp que automatiza la descarga y organización de videos de canales y listas de reproducción. Establezca una regla una sola vez — Pinchflat verifica periódicamente si hay contenido nuevo y lo descarga automáticamente, con soporte de primera clase para bibliotecas de Plex, Jellyfin y Kodi para que su centro multimedia se mantenga actualizado sin ningún trabajo manual.

Ejecutar Pinchflat en su VPS mantiene las descargas funcionando 24/7 sin ocupar el ancho de banda de su hogar o su computador. La integración de SponsorBlock omite los segmentos patrocinados, la generación de feeds RSS convierte los canales en feeds de podcast, y la eliminación automática opcional gestiona el almacenamiento automáticamente a medida que su biblioteca crece.