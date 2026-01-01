Implementa Pinchflat con un solo clic de instalación.
Administrador de medios de YouTube autoalojado que descarga automáticamente videos nuevos de tus canales y listas de reproducción favoritos sin ningún esfuerzo manual.
Elige un plan VPS para Pinchflat
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Pinchflat
Pinchflat es un gestor de contenido de YouTube autoalojado basado en yt-dlp que automatiza la descarga y organización de videos de canales y listas de reproducción. Establezca una regla una sola vez — Pinchflat verifica periódicamente si hay contenido nuevo y lo descarga automáticamente, con soporte de primera clase para bibliotecas de Plex, Jellyfin y Kodi para que su centro multimedia se mantenga actualizado sin ningún trabajo manual.
Ejecutar Pinchflat en su VPS mantiene las descargas funcionando 24/7 sin ocupar el ancho de banda de su hogar o su computador. La integración de SponsorBlock omite los segmentos patrocinados, la generación de feeds RSS convierte los canales en feeds de podcast, y la eliminación automática opcional gestiona el almacenamiento automáticamente a medida que su biblioteca crece.
Funciones clave de Pinchflat
Descargas automáticas de canal
Establezca reglas para canales o listas de reproducción y Pinchflat verifica periódicamente si hay nuevas cargas, descargándolas automáticamente sin necesidad de un activador manual.
Integración de Centro Multimedia
Soporte de primera clase para Plex, Jellyfin y Kodi con un potente sistema de nombres que organiza los archivos exactamente como su servidor multimedia espera.
Soporte de SponsorBlock
Omite o corta automáticamente segmentos patrocinados, introducciones y cierres de videos descargados, utilizando datos de SponsorBlock obtenidos de la comunidad.
Generación de feeds RSS
Convierte canales y listas de reproducción de YouTube en fuentes RSS para que puedas seguir a los creadores de videos en cualquier aplicación de podcast o lector de feeds.
Gestión Inteligente de Almacenamiento
Configure la eliminación automática de contenido antiguo por antigüedad o cantidad para mantener el uso del disco bajo control a medida que su archivo crece.
¿Por qué ejecutar Pinchflat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.