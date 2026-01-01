Despliega PigeonPod con un solo clic.
Generador de feeds de podcast autoalojado que convierte canales de YouTube y Bilibili en feeds RSS a los que se puede suscribir para cualquier aplicación de podcast.
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Todo lo que puedes crear con PigeonPod
PigeonPod es un generador de feeds de podcast autoalojado que convierte canales de YouTube, listas de reproducción, videos y contenido de Bilibili en feeds de podcast RSS estándar. Suscríbete a cualquier canal de YouTube dentro de PigeonPod y este descargará automáticamente nuevos episodios como audio o video, generando un feed RSS protegido con contraseña al que cualquier cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — puede suscribirse directamente.
A diferencia de las extensiones de navegador o las soluciones manuales, PigeonPod maneja todo el proceso en tu propio servidor: suscripción, descarga a través de yt-dlp, transcodificación a través de ffmpeg, generación de feeds y servicio RSS. Todas las herramientas necesarias están incluidas dentro de la imagen de Docker — no hay nada más que instalar o configurar.
Funciones clave de PigeonPod
Importación de YouTube y Bilibili
Suscríbete a canales de YouTube, listas de reproducción y videos individuales, o a canales y listas de reproducción de Bilibili — PigeonPod rastrea las nuevas subidas y las sincroniza automáticamente.
Salida estándar de fuente RSS
Genera feeds RSS protegidos con contraseña a los que cualquier aplicación de podcast puede suscribirse, integrando tus suscripciones de YouTube en tu flujo de trabajo habitual de escucha de podcasts.
Control de calidad de audio y video
Configure el formato de salida, la tasa de bits y la calidad por cada fuente para que obtenga archivos de audio compactos solo para escuchar o videos completos para ver — sin necesidad de volver a descargar.
Filtros y límites de episodios
Establezca filtros de palabras clave, umbrales de duración y límites de recuento de episodios por feed para mantener las suscripciones enfocadas en el contenido que realmente desea.
S3 y almacenamiento local
Almacene los episodios descargados en el volumen VPS o rediríjalos a cualquier servicio compatible con S3 — MinIO, Cloudflare R2 o AWS S3 — para bibliotecas más grandes.
¿Por qué ejecutar PigeonPod en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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