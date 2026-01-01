PiGallery2 es una galería de fotos de código abierto y autoalojada que toma un directorio de imágenes en disco y lo sirve como una galería web rápida y moderna, sin un proceso de carga, sin base de datos propietaria y sin dependencia de SaaS. El diseño de directorio que ya utiliza se convierte en la estructura de álbumes que los visitantes navegan, por lo que funciona igualmente bien para archivos de fotos personales, galerías de eventos, álbumes de vacaciones familiares y portafolios ligeros.

Alojar PiGallery2 en su propio VPS mantiene las fotos y los metadatos dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de un servicio de fotos público que extrae contenido de imágenes para reconocimiento facial o datos de entrenamiento. El backend de Node.js es intencionalmente ligero — fue diseñado para funcionar bien en una Raspberry Pi — por lo que un plan de VPS pequeño aloja cómodamente decenas de miles de imágenes mientras sigue sirviendo miniaturas rápidas y una interfaz de usuario rica.