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Galería de fotos autoalojada, rápida y basada en directorios, que convierte una carpeta de imágenes en el disco en un álbum web pulido.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con PiGallery2

PiGallery2 es una galería de fotos de código abierto y autoalojada que toma un directorio de imágenes en disco y lo sirve como una galería web rápida y moderna, sin un proceso de carga, sin base de datos propietaria y sin dependencia de SaaS. El diseño de directorio que ya utiliza se convierte en la estructura de álbumes que los visitantes navegan, por lo que funciona igualmente bien para archivos de fotos personales, galerías de eventos, álbumes de vacaciones familiares y portafolios ligeros.

Alojar PiGallery2 en su propio VPS mantiene las fotos y los metadatos dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de un servicio de fotos público que extrae contenido de imágenes para reconocimiento facial o datos de entrenamiento. El backend de Node.js es intencionalmente ligero — fue diseñado para funcionar bien en una Raspberry Pi — por lo que un plan de VPS pequeño aloja cómodamente decenas de miles de imágenes mientras sigue sirviendo miniaturas rápidas y una interfaz de usuario rica.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PiGallery2

Modelo de directorio principal

Su estructura de carpetas existente se convierte en la jerarquía del álbum — suelte nuevas fotos a través de SCP, rsync o una herramienta de sincronización y aparecerán en la galería automáticamente.

Miniaturas rápidas

El indexador en segundo plano genera miniaturas en varios tamaños, almacenadas en caché en el disco para que los visitantes tengan un desplazamiento fluido incluso en cargas frías.

EXIF y vista de mapa

Lee los metadatos EXIF para alimentar las páginas de información por foto, las vistas de mapa geoetiquetadas y la búsqueda por cámara, fecha o etiqueta.

Búsqueda y filtrado

Buscar por rango de fechas, ubicación, caras, etiquetas, calificaciones o nombre de archivo sin indexadores externos — todos los metadatos permanecen en la base de datos local de SQLite.

Compartir y privacidad

Generar enlaces compartibles por álbum con contraseñas opcionales y fechas de vencimiento, o restringir álbumes solo a usuarios autenticados.

Biblioteca de solo lectura

El directorio de imágenes está montado en modo de solo lectura para que el servidor no pueda modificar o eliminar accidentalmente las fotos originales durante los escaneos o la generación de miniaturas.

¿Por qué ejecutar PiGallery2 en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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