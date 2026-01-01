Implementa Photoview con instalación en un solo clic.
Galería de fotos autoalojada que refleja la estructura de su sistema de archivos y nunca modifica sus archivos originales.
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Todo lo que puedes crear con Photoview
Photoview es una galería de fotos rápida y autoalojada diseñada para fotógrafos y familias que desean tener sus recuerdos en una infraestructura que controlan. Lee directamente de su estructura de directorios existente — sin proceso de importación, sin reorganización de archivos — y genera miniaturas y vistas previas automáticamente en su propio servidor.
A diferencia de los servicios de fotos en la nube, Photoview mantiene sus originales intactos y privados. Los archivos RAW, los metadatos EXIF, las coordenadas GPS y el reconocimiento facial funcionan sin enviar una sola foto a un servicio de terceros. Cada usuario obtiene su propia ruta de biblioteca, lo que lo hace adecuado para hogares o pequeños equipos que comparten un mismo servidor.
Funciones clave de Photoview
Álbumes espejo del sistema de archivos
La estructura de su directorio existente se convierte automáticamente en la estructura de su álbum — sin importación, sin reorganización, sin ataduras.
Soporte para archivos RAW
Navega y previsualiza de forma nativa formatos RAW de cámara a través de Darktable, para que los fotógrafos vean su biblioteca completa sin necesidad de conversión.
Reconocimiento facial
Detecta y agrupa automáticamente fotos de la misma persona, facilitando la búsqueda de todas las fotos de un individuo específico entre miles de imágenes.
Metadatos EXIF y GPS
Muestra la configuración de la cámara, los datos del objetivo y la información de ubicación de cada foto, con una vista de mapa opcional impulsada por Mapbox.
Compartir de forma segura
Genere enlaces públicos para compartir fotos individuales o álbumes completos, con protección de contraseña opcional para un acceso externo controlado.
Bibliotecas multiusuario
Cada cuenta de usuario se asigna a su propia ruta de directorio en el servidor, manteniendo a los miembros de la familia o colaboradores en bibliotecas separadas desde una única instancia.
¿Por qué ejecutar Photoview en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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