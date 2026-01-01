PhotoPrism es una plataforma de gestión de fotos que prioriza la privacidad y utiliza inteligencia artificial para clasificar, etiquetar y buscar automáticamente toda tu colección de fotos. El reconocimiento facial, la detección de objetos y la organización basada en la ubicación funcionan localmente en tu servidor; tus fotos nunca salen de tu hardware.

Alojar PhotoPrism por tu cuenta en tu VPS te ofrece una potente alternativa a Google Fotos y iCloud que se escala a millones de imágenes, es compatible con archivos RAW y videos 4K, y mantiene cada recuerdo bajo tu control total sin límites de almacenamiento impuestos por un plan de suscripción de terceros.