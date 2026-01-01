Hasta un 70% de descuento en PeerTube

Implementa PeerTube con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Plataforma de video federada peer-to-peer para publicar y compartir videos sin depender de YouTube o de una infraestructura central.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa PeerTube con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para PeerTube

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con PeerTube

PeerTube es una plataforma de alojamiento de videos federada, gratuita y de cÃ³digo abierto, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente pero estÃ¡ interconectada a travÃ©s del protocolo ActivityPub, por lo que sus espectadores pueden seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube, mientras que cada video, comentario y suscripciÃ³n reside en la infraestructura que usted controla.

La transmisiÃ³n peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sÃ­, de modo que un solo video popular no colapse su servidor durante los picos de trÃ¡fico. La canalizaciÃ³n de transcodificaciÃ³n, PostgreSQL y Redis incluidos se ejecutan completamente en su VPS, lo que brinda a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y polÃ­ticas de moderaciÃ³n, sin feeds algorÃ­tmicos, sin desmonetizaciÃ³n, sin intermediarios publicitarios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PeerTube

Federado a travÃ©s de ActivityPub

Los espectadores de cualquier instancia de PeerTube, Mastodon u otra de ActivityPub pueden seguir tu canal, comentar y compartir videos en todo el Fediverso.

Streaming entre pares

WebRTC basado en navegador reduce el ancho de banda del servidor al permitir que los espectadores compartan fragmentos de video, para que una carga viral no colapse tu VPS.

TranscodificaciÃ³n integrada

La transcodificaciÃ³n automÃ¡tica genera mÃºltiples niveles de calidad para cada carga â€” de 240p a 4K â€” sin servicios de transcodificaciÃ³n externos.

TransmisiÃ³n en vivo y RTMP

Transmite en vivo desde OBS o cualquier codificador compatible con RTMP directamente a tu canal de PeerTube con grabaciÃ³n y repeticiones.

GestiÃ³n de canales y listas de reproducciÃ³n

Organice videos en canales, listas de reproducciÃ³n y series con miniaturas personalizadas, descripciones y permisos para colaboradores.

API abierta e incrustaciones

Incruste videos en cualquier lugar con un iframe de una sola lÃ­nea e intÃ©grese con herramientas externas a travÃ©s de una API REST completamente documentada.

Â¿Por quÃ© ejecutar PeerTube en Hostinger?

Publica con un clic

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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