Despliega Password Pusher con una instalación de un solo clic.
Servicio de código abierto para compartir contraseñas, archivos y enlaces a través de URLs autodestructivas que caducan por número de vistas o tiempo.
Elige un plan VPS para Password Pusher
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Password Pusher
Password Pusher es una aplicación de código abierto que reemplaza el peligroso hábito de enviar credenciales por correo electrónico o mensajes de texto en texto plano. En lugar de enviar el secreto directamente, generas una URL de un solo uso que entrega la carga útil una sola vez y luego se elimina automáticamente según el número de vistas, el tiempo transcurrido o ambos. Se admiten contraseñas, archivos, URL y códigos QR, y cada envío puede requerir una frase de contraseña adicional antes de ser revelado.
Alojar Password Pusher en tu propio VPS mantiene cada secreto dentro de la infraestructura que controlas; ningún SaaS de terceros lee, registra o retiene tus credenciales compartidas, y el registro de auditoría completo permanece en tu servidor junto con los datos.
Funciones clave de Password Pusher
Enlaces autodestructivos
Las URL de un solo uso caducan después de un número configurado de vistas o un período de tiempo, por lo que los secretos no pueden ser releídos o filtrados de las bandejas de entrada.
Protección de frase de contraseña
Agregue una frase de contraseña separada adicional al enlace para que una URL interceptada por sí sola no sea suficiente para revelar el secreto.
Archivos y Códigos QR
Envía contraseñas, archivos, URL y códigos QR a través del mismo flujo de entrega auditado con políticas de vencimiento por tipo.
Registro de Auditoría Completo
Realice un seguimiento de la creación, recuperación y la identidad del espectador para cada envío, con cuentas opcionales y autenticación de dos factores para el panel de control.
Marca Personalizada
Personalice la interfaz de usuario con su propio título, eslogan, tema y pie de página para equipos internos o implementaciones orientadas al cliente.
JSON API
Integre el uso compartido de contraseñas en scripts, pipelines de CI o herramientas internas a través de la API JSON v2 documentada.
¿Por qué ejecutar Password Pusher en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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