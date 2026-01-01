Overseerr es la principal herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia de código abierto para operadores de servidores Plex. Los usuarios navegan por una impresionante interfaz impulsada por TMDb para descubrir y solicitar películas o series de TV; los administradores revisan y aprueban esas solicitudes, que luego se cumplen automáticamente a través de Sonarr y Radarr. La autenticación de Plex proporciona un inicio de sesión único sin interrupciones, y el escáner de la biblioteca evita descargas duplicadas al verificar lo que ya está disponible.

Alojar Overseerr en tu VPS le da a tu comunidad Plex un portal pulido y siempre accesible sin exponer las herramientas de automatización de backend. Los recursos dedicados garantizan un descubrimiento rápido de contenido multimedia con ilustraciones de alta resolución, mientras que el almacenamiento persistente protege el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y la configuración de integración a través de reinicios y actualizaciones.