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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server es la solución VPN de grado comercial construida sobre el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Incorpora un potente panel de administración web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para que la implementación de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Se incluyen dos conexiones simultáneas gratuitas por defecto, con licencias disponibles para equipos más grandes.

Alojar Access Server en tu propio VPS te proporciona una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y ninguna infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la opción ideal para empresas con requisitos estrictos de seguridad o cumplimiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenVPN Access Server

Consola de administración web

Configure usuarios, autenticación, redes y configuraciones avanzadas de VPN a través de una interfaz completa basada en navegador sin tocar la línea de comandos.

Descargas de cliente con un solo clic

El portal de autoservicio para clientes permite a los usuarios descargar clientes VPN preconfigurados para Windows, macOS, Linux, iOS y Android con un solo clic.

Autenticación flexible

Soporta cuentas locales, LDAP, RADIUS, SAML y PAM para que Access Server se integre con su infraestructura de identidad existente sin duplicar la gestión de usuarios.

Control de Acceso Granular

Las políticas de red por usuario y por grupo le permiten restringir a qué recursos puede acceder cada usuario, aplicando el acceso con privilegios mínimos en toda su red.

Tunelización dividida

Enrute solo tráfico específico a través de la VPN mientras permite que otro tráfico use la conexión local directamente, equilibrando la seguridad con el rendimiento para los trabajadores remotos.

¿Por qué ejecutar OpenVPN Access Server en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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