Implementa OneTimeSecret con instalaciĆ³n de un solo clic.
Comparta contraseĆ±as y datos sensibles a travĆ©s de enlaces autodestructibles que solo se pueden ver una vez.
Elige un plan VPS para OneTimeSecret
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con OneTimeSecret
OneTimeSecret le permite compartir informaciĆ³n sensible ā contraseĆ±as, claves API, mensajes privados ā a travĆ©s de enlaces que se autodestruyen despuĆ©s de una sola visualizaciĆ³n. Una vez que el destinatario abre el enlace, el secreto se elimina permanentemente del servidor, sin dejar rastro.
Alojar OneTimeSecret en su propio VPS significa que los secretos compartidos nunca tocan infraestructura de terceros. Usted controla el cifrado, las polĆticas de retenciĆ³n y los registros de acceso, lo que lo hace ideal para equipos que manejan credenciales, datos de clientes o cualquier informaciĆ³n demasiado sensible para correo electrĆ³nico o chat.
Funciones clave de OneTimeSecret
Enlaces autodestructivos
Cada secreto se elimina inmediatamente despuĆ©s de la primera visualizaciĆ³n, asegurando que los datos sensibles no puedan ser accedidos de nuevo.
ProtecciĆ³n de frase de contraseĆ±a
Agregue una frase de contraseĆ±a opcional para que solo el destinatario previsto pueda descifrar y leer el secreto.
Vencimiento configurable
Configure los secretos para que caduquen automĆ”ticamente despuĆ©s de minutos, horas o dĆas, incluso si nunca se abren.
No se requiere registro
Cualquiera puede crear y recibir secretos sin crear una cuenta, lo que reduce la fricciĆ³n para compartir rĆ”pidamente.
Soporte de cuenta de administrador
Registre una cuenta de administrador en la primera visita para monitorear el uso y administrar la instancia desde la interfaz de usuario web.
ĀæPor quĆ© ejecutar OneTimeSecret en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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