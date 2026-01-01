Despliega NZBGet con una instalaciÃ³n en un solo clic.
Eficiente descargador binario de Usenet escrito en C++ con una interfaz de usuario web pulida y un amplio ecosistema de automatizaciÃ³n.
Elige un plan VPS para NZBGet
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con NZBGet
NZBGet es un descargador binario de Usenet de alto rendimiento escrito en C++, diseÃ±ado para un rendimiento mÃ¡ximo y un uso mÃnimo de CPU y memoria. Descarga archivos NZB de servidores Usenet, repara publicaciones incompletas con PAR2, descomprime archivos RAR y entrega los archivos finales a scripts de post-procesamiento o aplicaciones Arr â€” todo desde una interfaz de usuario web responsiva que se ejecuta en prÃ¡cticamente cualquier hardware.
Alojar NZBGet en un VPS mantiene tus descargas funcionando 24/7 en una red rÃ¡pida sin ocupar un PC domÃ©stico. Se combina naturalmente con Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas de automatizaciÃ³n que transfieren URLs NZB a travÃ©s de su API REST.
Funciones clave de NZBGet
Rendimiento lÃder en la industria
La base de cÃ³digo C++ satura las conexiones rÃ¡pidas de Usenet con una sobrecarga mÃnima de CPU y memoria, dejando espacio para otros servicios en el mismo VPS.
PAR2 reparar y descomprimir
VerificaciÃ³n automÃ¡tica, reparaciÃ³n de publicaciones daÃ±adas y extracciÃ³n de RAR/RAR5 para que las descargas completadas lleguen a su biblioteca listas para usar.
API REST compatible con Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y herramientas similares entregan NZBs directamente a travÃ©s de la API JSON-RPC bien soportada.
Potente post-procesamiento
Los scripts de enlace en cada etapa de descarga le permiten activar escaneos de la biblioteca multimedia, notificaciones, transcodificaciÃ³n o cualquier flujo de trabajo personalizado por categorÃa.
Interfaz de usuario web responsiva
Interfaz de navegador limpia con gestiÃ³n de colas, estadÃsticas por servidor y acceso completo a la configuraciÃ³n â€” funciona sin problemas en computadoras de escritorio y dispositivos mÃ³viles.
Â¿Por quÃ© ejecutar NZBGet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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