NZBGet es un descargador binario de Usenet de alto rendimiento escrito en C++, diseÃ±ado para un rendimiento mÃ¡ximo y un uso mÃ­nimo de CPU y memoria. Descarga archivos NZB de servidores Usenet, repara publicaciones incompletas con PAR2, descomprime archivos RAR y entrega los archivos finales a scripts de post-procesamiento o aplicaciones Arr â€” todo desde una interfaz de usuario web responsiva que se ejecuta en prÃ¡cticamente cualquier hardware.

Alojar NZBGet en un VPS mantiene tus descargas funcionando 24/7 en una red rÃ¡pida sin ocupar un PC domÃ©stico. Se combina naturalmente con Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas de automatizaciÃ³n que transfieren URLs NZB a travÃ©s de su API REST.