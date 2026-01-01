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Eficiente descargador binario de Usenet escrito en C++ con una interfaz de usuario web pulida y un amplio ecosistema de automatizaciÃ³n.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con NZBGet

NZBGet es un descargador binario de Usenet de alto rendimiento escrito en C++, diseÃ±ado para un rendimiento mÃ¡ximo y un uso mÃ­nimo de CPU y memoria. Descarga archivos NZB de servidores Usenet, repara publicaciones incompletas con PAR2, descomprime archivos RAR y entrega los archivos finales a scripts de post-procesamiento o aplicaciones Arr â€” todo desde una interfaz de usuario web responsiva que se ejecuta en prÃ¡cticamente cualquier hardware.

Alojar NZBGet en un VPS mantiene tus descargas funcionando 24/7 en una red rÃ¡pida sin ocupar un PC domÃ©stico. Se combina naturalmente con Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas de automatizaciÃ³n que transfieren URLs NZB a travÃ©s de su API REST.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NZBGet

Rendimiento lÃ­der en la industria

La base de cÃ³digo C++ satura las conexiones rÃ¡pidas de Usenet con una sobrecarga mÃ­nima de CPU y memoria, dejando espacio para otros servicios en el mismo VPS.

PAR2 reparar y descomprimir

VerificaciÃ³n automÃ¡tica, reparaciÃ³n de publicaciones daÃ±adas y extracciÃ³n de RAR/RAR5 para que las descargas completadas lleguen a su biblioteca listas para usar.

API REST compatible con Servarr

Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y herramientas similares entregan NZBs directamente a travÃ©s de la API JSON-RPC bien soportada.

Potente post-procesamiento

Los scripts de enlace en cada etapa de descarga le permiten activar escaneos de la biblioteca multimedia, notificaciones, transcodificaciÃ³n o cualquier flujo de trabajo personalizado por categorÃ­a.

Interfaz de usuario web responsiva

Interfaz de navegador limpia con gestiÃ³n de colas, estadÃ­sticas por servidor y acceso completo a la configuraciÃ³n â€” funciona sin problemas en computadoras de escritorio y dispositivos mÃ³viles.

Â¿Por quÃ© ejecutar NZBGet en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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