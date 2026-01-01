NetBird Client es una solución de VPN moderna que crea redes superpuestas basadas en WireGuard entre dispositivos sin una configuración de servidor compleja. Establece automáticamente conexiones entre pares con características de nivel empresarial que incluyen integración de SSO, autenticación multifactor y políticas de acceso granular — todo gestionado a través de un plano de control central sin un hub VPN tradicional.

Ejecutar el cliente de NetBird en tu VPS conecta tu infraestructura en la nube a tu red privada de NetBird, permitiendo un acceso seguro y cifrado a servicios y recursos en todo tu entorno, mientras mantiene las cargas de trabajo sensibles completamente fuera de la internet pública y bajo tu control total.