Implementa Navidrome con un solo clic.
Servidor de transmisión de música ligero y autoalojado que reproduce tu colección personal en cualquier lugar a través del navegador o aplicaciones compatibles con Subsonic.
Elige un plan VPS para Navidrome
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Navidrome
Navidrome es un servidor de transmisión de música ligero y rápido que te permite acceder a tu propia colección de música desde cualquier dispositivo, de forma similar a Spotify. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y sirve archivos MP3, FLAC, AAC, OGG y OPUS a través de una interfaz web moderna y una API compatible con Subsonic, compatible con decenas de aplicaciones móviles como DSub, Symfonium y Feishin. El soporte multiusuario significa que cada oyente tiene sus propias listas de reproducción, calificaciones y estadísticas de escucha.
Autoalojar Navidrome significa acceso permanente a cada álbum que posees, independientemente de los cambios de licencia o las interrupciones del servicio. No hay tarifas de suscripción, ni compresión de calidad de audio, ni seguimiento de comportamiento; solo tu música, transmitida desde tu propia infraestructura con calidad total.
Funciones clave de Navidrome
Compatible con la API de Subsonic
Funciona con docenas de aplicaciones móviles en iOS y Android, para que puedas elegir tu reproductor preferido sin estar limitado a un cliente propietario.
Soporte multiformato
Transmite MP3, FLAC, AAC, OGG y OPUS con transcodificación al vuelo para adaptar la tasa de bits a conexiones más lentas sin perder la calidad de la fuente.
Escaneo automático de biblioteca
Escanea automáticamente las carpetas de música en un horario configurable, extrayendo metadatos y carátulas de álbumes para que tu biblioteca se mantenga actualizada a medida que añades archivos.
Escucha multiusuario
Cada usuario obtiene listas de reproducción independientes, calificaciones por estrellas e historial de escucha en un servidor compartido sin interferir con nadie más.
Scrobbling de Last.fm
Registra tu historial de escucha en Last.fm y ListenBrainz automáticamente, manteniendo tus recuentos de reproducciones y tu perfil de música actualizados.
¿Por qué ejecutar Navidrome en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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