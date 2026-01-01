Mylar3 es la bifurcación de Python 3 de Mylar, mantenida activamente, un descargador automático de cómics y gestor de biblioteca que monitorea series, pone en cola nuevos números a medida que se lanzan, entrega las descargas a tu cliente existente y post-procesa los archivos CBR/CBZ resultantes en una biblioteca limpia. Se comunica con SABnzbd, NZBGet y una amplia gama de clientes de torrents, incluyendo qBittorrent, Transmission, Deluge y rTorrent.

Alojar Mylar3 en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, cola de seguimiento y credenciales de cliente de descarga dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio SaaS. Combinado con un lector de cómics como Komga o Kavita, el despliegue se convierte en una pila personal estilo Plex para cómics — obteniendo automáticamente nuevos números en una biblioteca que los lectores móviles y de escritorio pueden consumir desde cualquier lugar.