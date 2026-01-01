Implementa Multi-Scrobbler con una instalación de un solo clic.
Hub de scrobbling autoalojado que rastrea las reproducciones de música de Plex, Jellyfin, Spotify y más a Last.fm, ListenBrainz o Maloja.
Elige un plan VPS para Multi-Scrobbler
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchas música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —el cual está completamente ausente en Plex y Jellyfin, y fragmentado en clientes de YouTube Music, Deezer y Subsonic—, Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en un solo flujo. Soporta más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.
Alojarlo en tu propio VPS mantiene el scrobbler funcionando 24/7 junto a tus otros servicios multimedia, con URLs de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel web muestra escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escucha a un SaaS de terceros.
Funciones clave de Multi-Scrobbler
Cobertura universal de origen
Rastrea reproducciones de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, clientes de Subsonic y más de 25 reproductores de música adicionales en un solo flujo.
Múltiples destinos de scrobble
Reenvía cada reproducción a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente sin duplicación manual.
Panel de estado en vivo
La UI web muestra las canciones reproduciéndose actualmente, los scrobbles recientes y las estadísticas por fuente para que puedas verificar cada conexión de un vistazo.
Deduplicación inteligente
Detecta escuchas duplicadas reportadas por múltiples fuentes reproduciendo la misma canción y envía cada reproducción solo una vez a tus objetivos de scrobble.
Notificaciones de Webhook
Envía actualizaciones y errores de 'Reproduciendo ahora' a Discord, Gotify, Ntfy o Apprise para que detectes integraciones rotas sin revisar el panel de control.
¿Por qué ejecutar Multi-Scrobbler en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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