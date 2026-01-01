Implementa mStream con un solo clic.
Servidor de streaming de música autoalojado ligero con un reproductor web limpio y aplicaciones móviles nativas.
Elige un plan VPS para mStream
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con mStream
mStream es un servidor de transmisión de música ligero, basado en Node.js, enfocado en poner tu colección en línea con una configuración mínima. Arrastra tu música al volumen de la biblioteca y mStream la escanea, indexa y sirve automáticamente a través de un reproductor web limpio y adaptable, además de aplicaciones nativas para iOS y Android que usan la misma API de backend para escuchar sin conexión y una reproducción sin interrupciones en dispositivos móviles.
Alojar mStream en un VPS te da acceso privado y siempre disponible a tu biblioteca de música desde cualquier dispositivo, sin los límites de almacenamiento, restricciones de dispositivos o la rotación de licencias de los servicios de streaming comerciales. El modo público predeterminado prioriza la usabilidad inmediata; se pueden añadir cuentas por usuario a través de la interfaz de administración una vez que decidas exponer el servidor públicamente.
Funciones clave de mStream
Biblioteca de soltar y transmitir
Agregue archivos a la carpeta de música y mStream los detecta automáticamente — sin un paso de importación manual, sin un escáner de biblioteca multimedia que configurar primero.
Aplicaciones móviles nativas
Las aplicaciones oficiales de iOS y Android se conectan a tu servidor para reproducción sin conexión, transiciones sin interrupciones y transcodificación optimizada para datos móviles.
Cuentas multiusuario
Las cuentas opcionales por usuario con control de acceso por biblioteca permiten a los hogares compartir un servidor sin fusionar las colecciones de música.
Reproductor web adaptable
Reproductor HTML5 moderno que funciona fluidamente en navegadores de escritorio y móviles con listas de reproducción, búsqueda, carátulas de álbum y reproducción aleatoria.
UI de administración para ajustar
La interfaz de administración en vivo controla la activación/desactivación del modo público, las subidas, las modificaciones de archivos y el bloqueo de cuentas sin reiniciar el servidor.
¿Por qué ejecutar mStream en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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