Implementa Movary con un solo clic.
Rastreador de historial de visualización de películas autohospedado con scrobbling de Plex, Jellyfin, Emby y Trakt, y estadísticas detalladas.
Elige un plan VPS para Movary
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Movary
Movary es una aplicación web gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para entusiastas del cine que quieren tener el control total de su historial de visualización. Recopila metadatos de The Movie Database e IMDb, rastrea cada reproducción con marcas de tiempo y calificaciones, y muestra estadísticas detalladas sobre los actores, directores, géneros, idiomas y décadas que definen tus gustos.
Alojar Movary en un VPS mantiene tu historial de visualización privado y portátil, con importaciones desde Trakt, Letterboxd y Netflix, además de scrobbling automático desde Plex, Jellyfin, Emby y Kodi. A diferencia de los rastreadores comerciales, no hay segmentación de anuncios, no hay precios por usuario y tus datos de visualización nunca salen de tu servidor.
Funciones clave de Movary
Registro de reproducciones de Plex y Jellyfin
Registra automáticamente cada película vista en Plex, Jellyfin, Emby o Kodi sin marcar manualmente las reproducciones.
Estadísticas detalladas de visualización
Mira tus actores, directores, géneros, idiomas y décadas principales con gráficos que visualizan cómo tu gusto evoluciona con el tiempo.
Importación de Trakt y Letterboxd
Importa el historial de visualización existente de Trakt, Letterboxd o Netflix desde el primer día en lugar de empezar desde cero.
Calificaciones y notas personales
Califica cada película con puntuaciones y notas personales para reconstruir la imagen de las películas que ya has visto.
App web instalable
Instala Movary como una aplicación web progresiva en teléfonos y computadoras de escritorio para una experiencia nativa sin una tienda de aplicaciones.
Soporte multiusuario
Comparte un servidor con amigos o familiares manteniendo cada perfil, con su propia lista de seguimiento, calificaciones y estadísticas, completamente aislado.
¿Por qué ejecutar Movary en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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