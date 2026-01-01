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Gestor de relaciones personales de código abierto para hacer seguimiento a contactos, conversaciones y eventos de la vida de forma privada.

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KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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COP38.900/mes
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Monica

Monica es un sistema de gestión de relaciones personales de código abierto construido con Laravel que te ayuda a recordar todo lo importante sobre las personas en tu vida. Documenta contactos, conversaciones, cumpleaños, ideas de regalos, deudas y eventos de la vida en una única interfaz privada disponible en 27 idiomas. A diferencia de las redes sociales y los gestores de contactos en la nube, Monica está diseñado para autoalojamiento para que tus datos más personales nunca salgan de tu infraestructura.

Debido a que Monica almacena detalles de relaciones en los que nunca confiarías a una plataforma comercial — historial de salud familiar, conversaciones privadas, preferencias personales — ejecutarlo en tu propio VPS garantiza una soberanía de datos completa sin publicidad, sin seguimiento de comportamiento y sin acceso de terceros a tu información.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Monica

Registro de contactos

Registra cada conversación, actividad e interacción con un contacto junto con notas y recordatorios para que nada importante se olvide.

Recordatorios de Cumpleaños y Eventos

Configura recordatorios por correo electrónico para cumpleaños, aniversarios y eventos personalizados para que nunca te pierdas una fecha importante en una relación.

Seguimiento de Regalos y Deudas

Registre ideas de regalos y regalos anteriores por contacto, y haga seguimiento a deudas y préstamos informales para mantener las relaciones libres de ambigüedad financiera.

Mapeo de relaciones

Define relaciones entre contactos y construye árboles genealógicos para entender y documentar las conexiones entre las personas que conoces.

Plena propiedad de la privacidad

Todos los datos permanecen en su VPS sin acceso de terceros, sin perfilado publicitario y con control total sobre las copias de seguridad y las exportaciones.

¿Por qué ejecutar Monica en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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