Implementa Mealie con un solo clic.
Gestor de recetas autoalojado que importa recetas desde cualquier URL y las convierte en planes de comidas semanales con listas de la compra.
Elige un plan VPS para Mealie
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Mealie
Mealie es un gestor de recetas autoalojado que importa recetas de cualquier sitio web con un solo clic, eliminando anuncios y desorden para almacenar recetas limpias y buscables de forma permanente en tu servidor. Organiza las recetas por etiqueta y tipo de cocina, ajusta las porciones automáticamente y muestra información nutricional — todo en un modo de cocción optimizado para dispositivos móviles.
Alojar Mealie por tu cuenta significa que tu colección de recetas sobrevive a cierres de sitios web y cambios de plataforma, que todos los miembros del hogar pueden acceder a la misma biblioteca, y que la planificación semanal de comidas genera listas de la compra consolidadas sin tarifas de suscripción.
Funciones clave de Mealie
Importación con un clic
Pega cualquier URL de receta y Mealie extrae automáticamente los ingredientes y las instrucciones, ahorrando horas de copiado manual.
Calendario de Planificación de Comidas
Arrastre recetas a un calendario semanal y genere una lista de compras combinada para todas las comidas planeadas con un solo clic.
Escalado de Recetas
Ajuste los tamaños de las porciones y todas las cantidades de ingredientes se recalculan al instante — no se requiere cálculo manual.
Compartir en familia
El soporte multiusuario permite a cada miembro de la familia explorar la misma biblioteca de recetas y contribuir al plan de comidas.
Almacenamiento Permanente
Las recetas almacenadas en su VPS permanecen accesibles incluso cuando los sitios web originales cambian, eliminan contenido o dejan de estar en línea.
¿Por qué ejecutar Mealie en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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