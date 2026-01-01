Maloja es un scrobbler de música autoalojado de código abierto — piénsalo como un Last.fm personal — que registra cada canción que reproduces y convierte el historial en gráficos, clasificaciones de artistas principales, gráficos de pulso de tiempo y resúmenes anuales. Acepta scrobbles de clientes que ya se comunican con la API de Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integraciones directas de API de reproductores como Plex, Jellyfin y Navidrome.

Alojar Maloja en tu propio VPS mantiene un registro privado y permanente de tus datos de escucha en lugar de dejarlo en una plataforma de terceros que podría cerrar, cambiar precios o alterar cómo se exponen los datos. Combinado con el enriquecimiento de metadatos de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB, obtienes un completo panel de control de música personal que sobrevive a la rotación de proveedores.