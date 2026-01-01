LMS (Servidor de Música Ligero) es un servidor de streaming de música autoalojado de código abierto escrito en C++ que expone tu biblioteca de música personal a través de una interfaz web rápida y una API compatible con Subsonic. Indexa una carpeta de archivos de audio, extrae metadatos y carátulas, y te permite transmitir desde cualquier navegador o cualquiera de las docenas de aplicaciones móviles y de escritorio que ya utilizan el protocolo Subsonic.

Alojar LMS en tu propio VPS mantiene tu colección de música e historial de escucha dentro de tu propia infraestructura en lugar de un SaaS de streaming que extrae datos de escucha. El tiempo de ejecución de C++ es lo suficientemente pequeño como para adaptarse a planes de VPS modestos, y la API de Subsonic significa que los clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music y play:Sub funcionan de inmediato sin necesidad de escribir integraciones personalizadas.