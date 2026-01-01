Implementa LLDAP con instalación en un solo clic.
Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado y con un enfoque particular para aplicaciones autoalojadas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LLDAP
LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con un enfoque particular que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una interfaz de usuario de administración web amigable. Mientras que las configuraciones LDAP tradicionales requieren cientos de páginas de esquemas, ACL y configuración de slapd, LLDAP viene con valores predeterminados sensatos listos para usar: esquemas predefinidos de usuario/grupo/correo electrónico, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.
Alojar LLDAP en tu VPS te proporciona una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en cada aplicación autoalojada que utiliza LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y docenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios residen en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan por todas partes y los grupos controlan el acceso de forma centralizada.
Funciones clave de LLDAP
LDAP para el resto de nosotros
Servidor LDAP compatible con estándares con valores predeterminados sensatos para que las aplicaciones que esperan OpenLDAP simplemente funcionen, sin la carga de mantenimiento de esquemas y ACL.
Interfaz de administración web
Administre usuarios, grupos y membresías a través de una interfaz gráfica — sin archivos ldif, sin ldapadd de línea de comandos, sin edición de esquemas.
Fuente única de verdad
Cada aplicación autoalojada lee de una única base de datos de usuarios, por lo que los cambios de contraseña, las desactivaciones y las actualizaciones de membresía de grupo se aplican en todas partes a la vez.
API de administración de GraphQL
Automatice el aprovisionamiento y la gestión de grupos a través de una API GraphQL tipada, además de la interfaz estándar de enlace/búsqueda LDAP.
Flujo de restablecimiento de contraseña
Flujo integrado de restablecimiento de contraseña basado en correo electrónico para usuarios finales, para que los administradores no se conviertan en una mesa de ayuda para contraseñas olvidadas.
Huella diminuta
Un único binario de Rust con persistencia SQLite utiliza un mínimo de CPU y RAM, dejando espacio libre en el VPS para las aplicaciones que realmente lo necesitan.
¿Por qué ejecutar LLDAP en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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