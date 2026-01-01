Implementa Lidarr con una instalación de un solo clic.
Gestor automatizado de colecciones de música que monitorea las discografías de artistas y organiza las descargas con metadatos de MusicBrainz.
Elige un plan VPS para Lidarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Lidarr
Lidarr es un gestor automatizado de bibliotecas de música construido sobre el probado framework arr. Rastrea las discografías de los artistas, monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos de álbumes, activa las descargas a través de tu cliente preferido y organiza todo en carpetas correctamente etiquetadas y estructuradas, todo sin intervención manual.
Ejecutar Lidarr en un VPS lo mantiene activo 24/7, asegurando que los nuevos lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, incluso cuando tus máquinas domésticas están apagadas. Se integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet y otros clientes de descarga, y se conecta a Plex, Jellyfin y Emby para actualizar tu biblioteca del servidor de música después de cada adquisición.
Funciones clave de Lidarr
Monitoreo Automático de Lanzamientos
Rastrea a cualquier artista y descarga automáticamente nuevos álbumes, sencillos y EPs tan pronto como aparezcan en tus indexadores configurados.
Actualizaciones de Calidad del Perfil
Define los formatos de audio preferidos y Lidarr reemplazará automáticamente los archivos de menor calidad con versiones FLAC o de mayor tasa de bits cuando estén disponibles.
Metadatos de MusicBrainz
Enriquezca su biblioteca con nombres de artistas precisos, portadas de álbumes, fechas de lanzamiento y listas de canciones obtenidos de MusicBrainz.
Integración de Servidor Multimedia
Active los escaneos de la biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby automáticamente una vez que las descargas finalicen para que la nueva música aparezca al instante.
Gestión de Discografía
Vea catálogos completos de artistas, marque los álbumes deseados y haga seguimiento a los lanzamientos que faltan o que necesitan mejoras de calidad desde un solo panel.
¿Por qué ejecutar Lidarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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